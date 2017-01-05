كهربا لمرتضى منصور: 40 مليون يورو كتير عليا

كهربا يعلق على تصريحات مرتضى منصور

علق محمود عبد المنعم كهربا نجم نادي اتحاد جدة السعودي على تصريحات مرتضى منصور بشأن قيمة بيعه بشكل نهائي للاتحاد .

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه لن يبيع محمود كهربا لاتحاد جدة بأقل من 40 مليون يورو بعد تألقه في مباراة أتليتكو مدريد .

كهربا: سعيد بإشادة مرتضى منصور بي ولكن

وقال “كهربا” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت:” سعيد بإشادة مرتضى منصور رئيس الزمالك به وبالمبلغ الذي طلبه لبيعي للاتحاد “.

وأضاف:” أعلن أن رئيس الزمالك يريرد الحصول على أعلى قيمة مادية ولكن مبلغ 40 مليون ده كتير عليا يا سيادة المستشار، الرقم لازم يكون في المعقول “.