رسمياً..اتحاد الكرة يصدم الزمالك ويقرر عودة الاستبدال

اتحاد الكرة يقرر عودة الإستبدال

وجه مجلس إدارة نادي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة صدمة قوية لنادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور بعدما أعلن عن عودة نظام الإستبدال .

الجبلاية تسمح باستبدال لاعبين فقط خلال انتقالات الشتاء

وأعلن اتحاد الكرة عن عودة نظام الإستبدال بشكل رسمي، بحيث يصبح من حق أي نادي استبدال لاعبين فقط من كل فريق على أن يكون الاستبدال الثالث للاعب أجنبي باخر مصري .

ويعد قرار الجبلاية بعودة الاستبدال صدمة لمرتضى منصور الذي أعلن مراراً وتكراراً رفضه لعودة الاستبجال وهدد بالانسحاب من الدوري حال تفعيل الاستبدال .

جدير بالذكر أن الأهلي كان أبرز الداعين لقرار عودة نظام الإستبدال في ظل رغبته في عقد بعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية وعدم وجود سوى مكان وحيد في قائمة الفريق .