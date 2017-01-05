رسمياً..اليويفا يكشف عن التشكيلة المثالية لفريق العام في أوروبا

الاتحاد الأوروبي يكشف عن تشكيلة العام في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بشكل رسمي عن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في أوروبا في عام 2016 .

وكشف اليويفا عن التشكيلة الرسمية لفريق العام في أوروبا والتي جاء كالتالي:

رونالدو وميسي يقودان تشكيلة أوروبا في 2016

حراسة المرمى: بوفون (يوفنتوس)

خط الدفاع: بواتينج (بايرن ميونيخ) – راموس (ريال مدريد) – بيكيه (برشلونة) – بونوتشي (يوفنتوس)

خط الوسط: توني كروس (ريال مدريد) – لوكا مودريتش (ريال مدريد) – أندريس إنييستا (برشلونة)

خط الهجوم: رونالدو (ريال مدريد) – جريزمان (أتليتكو مدريد) – ميسي (برشلونة)