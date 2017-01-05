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الجابون تدعو «أبو تريكة» لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

كتب وليد مجدي
- 5 يناير، 2017 7:14 م
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دعوة رسمية لأبوتريكة لحضور أمم أفريقيا 2017

تلقى الساحر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق دعوة لحضور حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .

ووجه الاتحاد الجابوني لكرة القدم الدعوة بشكل رسمي لمحمد أبو تركية نجم مصروالنادي الأهلي السابق لحضور حفل افتتاح البطولة الأفريقية .

أبو تريكة يحضر إفتتاح أمم أفريقيا 2017

وسيتواجد أبو تريكة في المقصورة الرئيسية بالملعب الذي سيستضيف حفل الإفتتاح بجوار رئيس الجابون وكبار الشخصيات .

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يناير الجاري بمباراة الإفتتاح بين الجابون صاحبة الأرض والتنظيم ومنتخب

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