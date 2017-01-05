الجابون تدعو «أبو تريكة» لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

دعوة رسمية لأبوتريكة لحضور أمم أفريقيا 2017
تلقى الساحر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق دعوة لحضور حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .
ووجه الاتحاد الجابوني لكرة القدم الدعوة بشكل رسمي لمحمد أبو تركية نجم مصروالنادي الأهلي السابق لحضور حفل افتتاح البطولة الأفريقية .
أبو تريكة يحضر إفتتاح أمم أفريقيا 2017
وسيتواجد أبو تريكة في المقصورة الرئيسية بالملعب الذي سيستضيف حفل الإفتتاح بجوار رئيس الجابون وكبار الشخصيات .
وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 14 يناير الجاري بمباراة الإفتتاح بين الجابون صاحبة الأرض والتنظيم ومنتخب
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