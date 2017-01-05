مفاجأة سارة لسعد سمير قبل المشاركة في أمم أفريقيا

سعد سمير أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الدور الاول

بات اللاعب سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي هو أكبر لاعبي الفريق مشاركة في المباريات خلال الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

ونجح سعد سمير في المشاركة خلال 17 مباراة كاملة بعدد دقائق وصل إلى 1530 دقيقة خلالهم، ليصبح أكثر من أي لاعب آخر.

وانضم سعد سمير إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، بعد غياب طويل عن صفوف الفراعنة.

وسجل سعد سمير عدد من الأهداف الحاسمة للأهلي في الدوري المصري، وهو ما أدى إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر ديسمبر الماضي.