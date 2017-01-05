محمود طاهر يؤازر منتخب مصر قبل كأس الأمم

طاهر يزور معسكر منتخب مصر

قام محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بزيارة معسكر منتخب مصر خلال الساعات القليلة الماضية من أجل مؤازرة لاعبي الفراعنة.

وحرص طاهر على زيارة منتخب مصر مساء اليوم الخميس من أجل الشد من أزر اللاعبين قبل السفر للجابون لخوض منافسات الكان الأفريقي.

وحرص طاهر على متابعة مران المنتخب في استاد القاهرة ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتمنى طاهر للاعبي المنتخب بتحقيق نتائج جيدة خلال المشاركة في البطولة الأفريقية من أجل تلبية طموحات الجماهير المصرية.