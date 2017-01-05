هال سيتي يحسم مصير كوبر مع مصر

هال سيتي يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي هال سيتي بشكل نهائي عن حسم مصير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية قد أكدت في وقت سابق عن وجود رغبة لدى مسؤولي هال سيتي في التعاقد مع هيكتور كوبر خلال الفترة القادمة.

إلا أن نادي هال سيتي أعلن بشكل رسمي عن تعيين البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني السابق لسبورتنج لشبونة كمديراً فنياً للنمور.

وتأكد بشكل رسمي عدم انتقال كوبر للتدريب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة هال سيتي، حيث سيظل الأرجنتيني مع الفراعنة طيلة الفترة المقبلة.