الأهلي يختار بديل معلول تحسباً لرحيله

الأهلي يفاوض أيمن أشرف

قرر مسؤولو النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع اللاعب أيمن أشرف جناح نادي سموحة السكندري تحسباً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويخشى الأهلي رحيل علي معلول ظهير الفريق عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل وجود عرضاً من الترجي التونسي لضمه.

وعلى الرغم من إعلان معلول عن رغبته في البقاء مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء قررت التفاوض مع أشرف تحسباً لانتقاله.

الجدير بالذكر أن أيمن اشرف سبق له اللعب للنادي الأهلي من قبل، قبل ان يرحل عن الفريق في عدة محطات متتالية ليستقر به الحال في سموحة مؤخراً.