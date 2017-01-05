الأهلي يرفض إعارة لاعبه للمقاولون العرب

الأهلي يرفض التفريط في الشناوي

رفض مسؤولو النادي الأهلي التفريط في خدمات اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة المقاولون العرب قد تقدمت بعرضاً رسمياً من أجل استعارة الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الجاري.

ومن جانبه رفض حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي التفريط في خدمات الشناوي خلال الفترة الحالية، مشدداً على حاجته لجهوده في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي في الفترة المقبلة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يخشى البدري من إصابة أياً من حراسه خلال الفترة القادمة.