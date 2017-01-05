كورة مصرية

بالصور.. أحمد حسن يوقف بروتوكول تعاون لكافحة فيروس سي

كتب احمد عبد الله
- 5 يناير، 2017 4:41 م
20,216
15908964_10154290364457883_883719678_o

أخبار متعلقة:

أحمد حسن يساهم في مكافحة فيروس سي بمحافظة المنيا

وقع اليوم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على بروتوكول تعاون مع محافظ المنيا من أجل مكافحة مرض فيروس سي.

ووقع حسن على البروتوكول بصفتة الرئيس الشرفي لمبادرة “أطمن على نفسك” بحضور عصام البديوي محافظ المينيا ومحمد العقبي المنسق العام للمبادرة ومصطفى زمزم المدير التنفيذي لها.

وتهدف المبادرة لمكافحة فيروس سي والإعلان عن محافظة المنيا خالية من الفيروس خلال عام 2017 عن طريق المسح الطبي لكل القرى والمراكز بها.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع مؤسسة الكبد المصري برئاسة جمال شيحة ومؤسسة اسمعونا ومؤسسة دنيا جديدة بالإضافة إلى شبكة قنوات النهار.

15910020_10154290364127883_2028596204_n 15908964_10154290364457883_883719678_o 15877891_10154290364962883_1724312363_o 15910169_10154290374237883_818008721_n

شارك برأيك !!