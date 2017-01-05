بالصور.. أحمد حسن يوقف بروتوكول تعاون لكافحة فيروس سي

أحمد حسن يساهم في مكافحة فيروس سي بمحافظة المنيا

وقع اليوم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على بروتوكول تعاون مع محافظ المنيا من أجل مكافحة مرض فيروس سي.

ووقع حسن على البروتوكول بصفتة الرئيس الشرفي لمبادرة “أطمن على نفسك” بحضور عصام البديوي محافظ المينيا ومحمد العقبي المنسق العام للمبادرة ومصطفى زمزم المدير التنفيذي لها.

وتهدف المبادرة لمكافحة فيروس سي والإعلان عن محافظة المنيا خالية من الفيروس خلال عام 2017 عن طريق المسح الطبي لكل القرى والمراكز بها.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع مؤسسة الكبد المصري برئاسة جمال شيحة ومؤسسة اسمعونا ومؤسسة دنيا جديدة بالإضافة إلى شبكة قنوات النهار.