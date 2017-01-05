الزمالك يعلن مدة غياب أيمن حفني

صدمة كبيرة في الزمالك

تلقى نادي الزمالك صدمة كبيرة بعدما تأكد غياب اللاعب أيمن حفني عن تدريبات الفريق في الفترة المقبلة لمدة ثلاثة أسابيع.

وخضع أيمن حفني لأشعة وفحوصات طبية حيث تأكد إصابته بمزق في العضلة الضامة، بعد أن أصيب بشد في العضلة الخلفية.

وأصبحت إصابة حفني الثنائية بمثابة الأزمة للجهاز الفني لنادي الزمالك، في ظل اقتراب مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في العاشر من فبراير القادم بالإمارات في إطار لقاء كأس السوبر المصري بنسخته القادمة.