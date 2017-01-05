مهاجم المصري على رادار الزمالك

حلمي يطلب ضم أحمد جمعة

وضع محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعب أحمد جمعة مهاجم النادي المصري، ضم اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في يناير الجاري.

طلب حلمي من مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع أحمد جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ظل الأداء الذي يقدمه اللاعب مع النادي المصري حالياً.

وكان أحمد جمعة قد انضم إلى معسكر منتخب مصر الجاري حالياً استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2018 التي ستقام بالجابون.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك في إجراءات التفاوض مع المصري من أجل ضم احمد جمعة خلال الفترة الحالية.