المقاصة يعلن آخر تطورات انضمام أنطوي إلى صفوفه

المقاصة: أتممنا الاتفاق مع الأهلي لضم أنطوي

أعلن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن آخر تطورات التعاقد مع الغاني جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار عبد السلام إلى أن إدارة ناديه نجحت في إتمام الاتفاق مع إدارة الاهلي من أجل ضم جون أنطوي خلال فترة الانتقالات الجارية بيناير الحالي.

وأضاف رئيس المقاصة أنه لا يعلم حتى الآن القيمة المالية التي سيتم دفعها من اجل ضم أنطوي من الأهلي، نافياً أن يكون قد وصله تقريراً بشأن الأمر.

وتنتظر إدارة الأهلي وصول جون أنطوي من غانا خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إتمام الصفقة بصورة رسمية بعد الاتفاق حول مستحقاته المالية.