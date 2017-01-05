المقاصة يوضح حقيقة طلبه التعاقد مع حمدي زكي

المقاصة: لا نريد حمدي زكي

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن حقيقة رغبته في التعاقد مع اللاعب محمد حمدي زكي جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار عبد السلام في تصريحات إذاعية إلى أن إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لم يطلب منه التعاقد مع حمدي زكي، نافياً الأنباء التي ترددت عن الأمر.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة المقاصة في ضم محمد حمدي زكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في ظل عدم مشاركته في المباريات مع الأهلي.

ونفى عبد السلام في حديثه أن يكون هناك مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم حمدي زكي، مشدداً على عدم مفاتحة مسؤولي الأهلي بشأن الأمر.