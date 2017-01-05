مدافع الأهلي يكشف حقيقة طلبه الرحيل لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق

كشف محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة نيته الرحيل عن الأهلي خلال يناير الجاري وذلك لعدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق خلال مباريات هذا الموسم.

ولم يتمكن نجيب في حجز مكان أساسي له في تشكيل الأهلي هذا الموسم لكنه يظل ورقة بديله يعتمد عليها البدري في حالة إصابة أو إيقاف أحد المدافعين أحمد حجازي أو سعد سمير أو رامي ربيعة.

وفي تصريح لنجيب أكد على أنه لا يفكر على الإطلاق في الرحيل عن الأهلي بسبب عدم المشاركة أساسيا وأنه لم يتطرق إلى هذا الأمر لأن المشاركة في المباريات وجهة نظر الجهاز الفني الفني التي يتحرمها.

وأكد نحيب على أنه لم يتحدث في هذا الأمر منذ انضمامه للأهلي مبديا احترامه لخيارات الجهاز الفني.