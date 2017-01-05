نجم الأهلي يتحدث عن مواجهة الزمالك في السوبر

السعيد: أتمنى تحقيق لقب كأس السوبر للعام الثالث على التوالي

تحدث عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك في السوبر المصري والذي سيقام في الإمارات الشهر المقبل.

وقال السعيد إن مواجهة الزمالك دائما ما تكون صعبة لكنه يتمنى أن تكون ممتعة في ظل الأجواء التي تحيط بالمباراة.

وأضاف صانع ألعاب الأهلي بأن الفريق سيكون همه الأول هو التتويط بهذا اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما نجح في الفوز به العامين الماضيين

وأنهى حديثه بأن الفترة الحالية تشهد تركيز منه ومن جميع لاعبي المنتخب في بطولة أمم أفريقيا من أجل إسعاد جماهير الكرة المصرية.