السعيد يعلق عقب تتويجه بلقب أفضل لاعب في عام 2016

عبد الله السعيد: سعيد بالجائزة وشكرا لمن كانوا سببا فيها

عبر عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب تتويجه بلقب افضل لاعب في مصر عام 2016 وذلك وفقا لاختيارات جمعية اللاعبين المحترفين.

وتسلم السعيد مساء أمس جائزة أفضل لاعب في مصر خلال الحفل الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين.

وفي تصريح لصانع ألعاب الأهلي عقب التتويج بالجائزة قال “أريد أن أوحه الشكر لزملائي في الفريق والمنتخب الوطني والجهاز الفني أيضا والذين كانوا سببا رئيسيا في التتويج بهذه الجائزة”.

وأضاف “الفوز بهذه الجائزة تحقق عبر بوابة الأهلي ااذي هو منبع البطولان والجوائز مشيرا إلى أنه سعيد كونه أحد المنتمين له ، ويرغب في إنهاء مسيرته داخل جدرانه”.

وأتم حديثه “الموسم الماضي كان في غاية الصعوبة بعد تولي تدريب الأهلي مدربين مختلفين لكن في النهاية نجح الفريق في التتويح بلقب الدوري”.