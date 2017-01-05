المنتخب يوضح سبب استبعاد نجم الزمالك من قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

كوبر يفضل وردة على محمد إبراهيم لعدم اكتمال اللياقة البدنية لنجم الزمالك

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر السبب وراء استبعاد محمد إبراهيم لاعب الزمالك من قائمة المنتخب التي أرسلت أمس للاتحاد الأفريقي “الكاف”.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أعلن أمس قائمة تضم 24 لاعبا للسفر إلى الجابون ستعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا في منتصف الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن كوبر فضل إبقاء عمرو وردة بدلا من محمد إبراهيم لعدم جاهزية لاعب الزمالك من الناحية البدنية فيما يشارك وردة مع فريقه اليوناني منذ بداية الموسم.