أخبار الدوري الإنجليزي.. كونتي يعلق على سقوط تشيلسي أمام توتنهام

كونتي: من المؤسف توقف سلسلة الانتصارات

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أسفه عقب الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام توتنهام أمس في قمة مباريات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وتوقف مسلسل انتصارات البلوز عند 13 فوز.

وفي تصريح للمدرب الإيطالي قال “من المؤسف توقف سلسلة الإنتصارات، لكن توتنهام فريق جيد وقوي حقاً، وأعتقد أنه أحد الفرق التي بإمكانها المنافسة على اللقب حتى النهاية”.

وأضاف “حين تستقبل هدفين بالتأكيد عليك التحسن، فريقي في الصدارة لأننا نعمل كثيراً، هذا الدوري صعب جداً ومن المهم مواصلة العمل”.

كونتي: خسرنا أمام أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب

وتابع “عرفنا أن الخسارة يمكن أن تحدث قبل المباراة لكن أعتقد أنني شاهدت مباراة بتوازن جيد،سجلوا هدف بنهاية الشوط والثاني في أفضل لحظاتنا”.

وواصل “لقد سجلوا في أفضل لحظة بالنسبة لهم وأسوء لحظة بالنسبة لنا صنعنا الفرص في الشوط الثاني ثم سجلوا أيضاً”.

وأتم حديثه قائلا “لا تنسى أننا خسرنا من فريق جيد، إنهم واحد من بين الفرق الـ6 التي بإمكانها المنافسة على اللقب”.