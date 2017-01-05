ماذا قال خاميس رودريجيز بعدما قاد ريال مدريد لضرب إشبيلية بثلاثية؟

رودريجيز: ظهرنا بشكل مميز أمام إشبيلية

أبدى صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد سعادته الكبيرة بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق الفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا ليقطع الفريق الملكي شوطا كبيرا نحو التأهل للدور المقبل.

وفي تصريح لخاميس قال “لقد لعبنا بشكل جيد على الرغم من غياب بعض اللاعبين و أدَّينا آداء مذهل، لقد لعبنا بحدة كبيرة و هذه نتيجة جيدة قبل مباراة العودة”.

وأضاف “التأهل لم يُحسم بعد، ما زال علينا الذهاب إلى إشبيلية و إظهار تركيز كبير و حدة و أن نقدِّم آداء كبير هناك”.

وتابع “أنا أريد أن أؤدي بشكل جيد في كل مرة أحصل فيها على فرصة و أن أقوم بعمل جيد، لمساعدة الفريق، كما فعلت أمام إشبيلية”.

رورديجيز: أنا سعيد في ريال مدري وهو النادي الذي دائما ما حلمت باللعب له

وواصل الجميع في الفريق دائماً ما يريدون اللعب طوال الوقت، نا بخير و جميعنا نمر بفترات صعبة،هذا عام جديد و حياة جديدة، سأبقى”.

وأضاف “كان لديَّ شعور جيد على أرض الملعب، بالإضافة إلى الهدفين، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد، كما فعل باقي الفريق”

وأتم حديثه “أنا سعيد في ريال مدريد، هذا هو النادي الذي دائماً ما حلمت باللعب له و لا شئ يساوي سماع جماهير البيرنابيو تهتف لي”.