الوحدة السعودي يطلب استعارة نجم الأهلي حتى نهاية الموسم

الوحدة السعودي يطلب استعارة أحمد الشيخ

يرغب نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف مصر المقاصة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان الوحدة قد طلب من قبل التعاقد مع صالح جمعة لكن حسام البدري المدير الفني للأهلي رفض التخلي عن اللاعب لتتحول أنظار الفريق السعودي تجاه أحمد الشيخ.

وفي مداخلة هاتفية لهشام مرسي رئيس نادي الوحدة السعودي ببرنامج “مساء الأنوار” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال “نتمنى استعارة الشيخ من المقاصة حتى نهاية الموسم وسنبدء في التفاوض مع المقاصة خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “مستعدون لدفع مليون ونصف مليون جنيه للحصول على خدمات الشيخ الذي يعد احد أفضل اللاعبين في الدوري المصري ، كما أننا نتمنى استعارة حسام باولو مهاجم سموحة.