بسبب الإصابة المزمنة.. ربيعة يفتح النار على منتقديه

ربيعة: لا أعاني من إصابة مزمنة وياريت الناس تبطل فتي

فتح رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النار على من انتقدوه في الفترة الأخيرة بإن إصابته مزمنة وأن مصير اللاعب الكروي أصبح قريبا من النهاية.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بالغضروف قبل انطلاق الدوري حيث شارك اللاعب في مباراتين فقط الأولى كبديل والثانية أمام الألومنيوم في كأس مصر كأساسي إلا أنه تعرض للإصابة مرة أخرى بتمزق في أربطة القدم وسيبتعد عن الملاعب لفترة لن تقبل عن شهرين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” قال ربيعة “إصابتي عبارة عن تمزق في أربطة الأنكل وليس لها علاقة بالركبة كما يردد بعض الناس اللي بتحب تفتي وإن الإصابة المزمنة بتكون في العضل فقط”.

ربيعة: سأعود للملاعب مع عودة الدوري

وأضاف “خلال التدريبات قبل مباراة القمة ونتيجة احتكاك مع أحد زملائي في الفريق تعرضت لهذه الإصابة وأنا الأن في مرحلة الحقن بالبلازما ويتبقى لي حقنة واحدة”.

وأضاف “الكثير في الفترة الماضية جعجعوا على الفاضي وكله بيتكلم وما حدش بقى عارف مصداقية الخبر والمهم عنده إن الخبر ينزل وخلاص”.

وأتم حديثه “سأعود للمشاركة في المباريات مع عودة الدوري عقب التوقف حيث أنني بحاجة لفترة من شهر ونصف إلى شهرين للتعافي من الإصابة”.