فيديو..رئيس مصر المقاصة يرد: هل يعود أحمد الشيخ إلى الأهلي في يناير؟

عبد السلام يرد على إمكانية عودة الشيخ إلى الأهلي في يناير

رد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على إمكانية أحمد الشيخ إلى الأهلي في يناير الجاري وذلك بعد الأنباء القوية التي ترددت مؤخرا عن اقتراب اللاعب المعار للمقاصة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” نفى عبد السلام كل هذه الأخبار مؤكدا على أنه لم يتلقى أي إتصال من النادي الأهلي بخصوص هذا الأمر وكل ما يتردد ليس له أساس من الصحة.

عبد السلام: الأهلي يحترم تعاقده معنا والشيخ مستمر حتى نهاية إعارته

وأضاف “كل هذه الأخبار غير الصحيحة تؤثر على اللاعبين مشيرا إلى أنه يشعر بأنه متعمدة لإيقاف مسيرة النادي المميزة هذا الموسم”.

وأتم حديثه “النادي الأهلي يحترم تعاقده معنا ولم يتحدث أي مسئول لا من قريب أو من بعيد بخصوص عودة الشيخ واللاعب مستمر حتى نهاية إعارته”.