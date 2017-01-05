مدرب إنبي يكشف عن اللاعب الذي يرغب في ضمه من الأهلي

العشري: نتمنى ضم محمد حمدي زكي

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة الثدم بنادي إنبي عن اللاعب الذي يسعى ويتمنى ضمه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة عن رغبة العشري في الحصول على جناح الأهلي محمد حمدي زكي.

العشري: حمدي زكي يقوم بدور 4 لاعبين

وخلال تواجده ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال “نسعى لضم محمد حمدي زكي من الأهلي فهو لاعب يمتلك قدرات وإمكانيات رائعة”.

وأضاف “حمدي زكي من الممكن أن يقوم بدور 4 لاعبين لذلك نتمنى ضمه في الشهر الجاري”.