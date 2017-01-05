كوبر يستقر على عدم المجازفة بمدافع الأهلي في ودية تونس

كوبر يرفض مشاركة حجازي أمام تونس خوفا عليه من الإصابة

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم الدفع بأحمد حجازي مدافع الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام تونس والمقرر إقامتها الاحد المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في مباراة ودية في إطار التحضير لبطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ويأتي قرار كوبر بعدم الدفع بحجازي في المباراة خوفا عليه بعدم المجازفة به خاصة وأنه لم يتعافى بشكل تام من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في الشهر الماضي خلال مشاركته مع فريقه الأهلي أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز وخرج في الشوط الثاني وحل زميله محمد نجيب بديلا له.