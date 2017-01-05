ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ريال مدريد يضع قدماً في ربع نهائي كأس الملك

وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدماً في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب نظيره فريق إشبيلية الذي حقق عليه فوزاً كبيراً اليوم .

ريال مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية نظيفة

وضرب ريال مدريد نظيره إشبيلية بثلاثة اهداف نظيفة في ذهاب مباراة دور الـ16 ببطولة كأس الملك والتي أقيمت على ملعب السنتياجو بيرنابيو .

وتقدم الريال بالهدف الأول عبر لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز في الدقيقة 11 ثم أضاف فاران الهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يختتم خاميس رودريجيز ثلاثية الريال في الدقيقة 44 من ضربة جزاء .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الريال وإشبيلية على ملعب رامون سانشيز معقل الفريق الأندلي يوم الخميس 12 يناير الجاري .