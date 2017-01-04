ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة توتنهام وتشيلسي

توتنهام يوقف قطار انتصارات تشيلسي

أوقف فريق توتنهام الإنجليزي قطار إنتصارات فريق تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزاً ثميناً عليه اليوم .

وحقق توتنهام الفوز على تشيلسي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة العشرين بالدوري والتي أقيمت على ملعب وايت هارت لين .

ديلي ألي يقود توتنهام لحسم ديربي لندن

ويدين الفريق اللندني بالفوز وحصد النقاط الثلاث للاعبه ديلي ألي الذي أحرز هدفي اللقاء في الدقيقتين 45 و 54 .

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي في المركز الثالث، في حين حافظ تشيلسي على الصدارة برصيد 49 نقطة .