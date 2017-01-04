محمد صلاح المصري الوحيد في التشكيلة المثالية في أفريقيا

محمد صلاح إحتياطياً في التشكيل المثالي لأفريقيا

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي ضمن التشكيل الإحتياطي لأفضل اللاعبين فى القارة الأفريقية عام 2016.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي عن التشكيل المثالي في أفريقيا لعام 2016 اليوم الأربعاء بشكل رسمي .

تشكيلة العام في أفريقيا

وجاء التشكيل المثالي في أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: الأوغندى دينيس أونيانجو ( صن داونز ).

خط الدفاع: سيرجي أورييه (باريس سان جيرمان) – أيمن عبد النور (فالنسيا) – إيريك بايلى (مانشستر يونايتد) – جويس لوماليسا (فيتا كلوب).

الوسط: خاما بيليات (صن داونز) – رينفورد كالابا (مازيمبي) – كيجان دوللى (صن داونز).

الهجوم: بيير أوباميانج (بوروسيا دورتموند) – ساديو مانى (ليفربول) – رياض محرز (ليستر سيتي).

بينما جاءت قائمة الإحتياط كالتالي:

الحارس أيمن المثلوثي (النجم الساحلى)- كاليدو كوليبالي (نابولي) ساليف كوليبالي (مازيمبى) – إسلام سليمانى (ليستر سيتى) – محمد صلاح (روما) – كيليتشى إيهيناتشو (مانشستر سيتى) – أليكس أيوبى (أرسنال).