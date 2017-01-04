التشكيل المثالي للدوري المصري في 2016

جمعية اللاعبين المحترفين تعلن أفضل 11 لاعب في مصر

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني عن اللاعبين الأفضل في عام 2016 اليوم بشكل رسمي في الحفل المقام حالياً بأحد فنادق القاهرة .

التشكيل المثالية لفريق الدوري المصري

وجاء الفريق الأفضل في الدوري في 2016 كالتالي:

أفضل حارس مرمى: أحمد الشناوي

أفضل مدافع أيسر: محمد ناصف

أفضل مدافع أيمن: عمر جابر

أفضل مدافعين: رامي ربيعة وأحمد حجازي

أفضل خط وسط: طارق حامد وحسام غالي وعبد الله السعيد

أفضل خط هجوم: مؤمن زكريا ومروان محسن ورمضان صبحي