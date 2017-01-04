في حفل جمعية اللاعبين المحترفين..الأهلي أفضل نادي وكوبر أفضل مدرب

الكشف عن جائزتي أفضل نادي ومدرب

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني عن جائزتي أفضل نادي ومدرب في عام 2016 بشكل رسمي .

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في عام 2016، بعدما حصد لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي .

كوبر أفضل مدرب في 2016

في حين، توج الأرجنتيني هكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب في العام بعدما نجاحه في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون وتصدر مجموعته بتفصيات كأس العالم 2018 بروسيا .

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي توج بجائزة أفضل لاعب في مصر في حفل جمعية اللاعبين المحترفين السنوي .