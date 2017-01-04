عبد الله السعيد أفضل لاعب وربيعة وحجازي أفضل مدافعين في 2016

عبد الله السعيد يواصل حجز جوائز أفضل لاعب

واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصده جوائز الأفضل في مصر بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم .

واختارت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني، عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي كأفضل لاعب في مصر لعام 2016 بشكل رسمي في حفلها السنوي .

ربيغة وحجازي أفضل مدافعين في مصر

وتوج أحمد حجازي ورامي نجمي القلعة الحمراء بجائزة أفضل مدافعين في مصر بالعام المنقضي .

وكان عبد الله السعيد وحجازي وربيعة قد ساهم في فوز الأهلي ببطولة الدوري ولقب كأس السوبر الموسم الماضي .