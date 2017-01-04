الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع الأنجولي بابل للصيف المقبل

الأهلي يؤجل صفقة بابل للصيف

يفكر مسئولو النادي الأهلي في تأجيل التعاقد مع المهاجم الأنجولي أري بابل نجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى الصيف المقبل .

ويفضل حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عودة اللاعب أحمد الشيخ لصفوف الفريق خلال شهر يناير على التعاقد مع الأنجولي بابل .

أحمد الشيخ يبعد أري بابل عن خطط الأهلي الشتوية

ويخطط البدري لاستعادة أحمد الشيخ المقيد في قائمة الفريق، إلى جانب التعاقد مع احمد حمودي من الباطن السعودي وتأجيل صفقة بابل للصيف .

ويرى البدري أن عودة الشيخ لصفوف القلعة الحمراء ستعزز من قوة خط وسط الفريق، خاصة بعد تراجعه عن فكرة ضم مهاجم صريح هذا الشتاء .