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عرض صيني خرافي لضم أوباميانج في الشتاء

كتب وليد مجدي
- 4 يناير، 2017 9:47 م
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أندية الصين تواصل عروضها الخيالية

واصلت الاندية الصينية عروضها الخيالية للظفر بنجوم الكرة في الدوريات الأوروبية، حيث بات الجابوني أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني هو الهدف القادم لفريق شنجهاي الصيني .

فبعد عروضه الخيالية والظفر بخدمات البرازيلي أوسكار من تشيلسي والأرجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيور، جاء الدور على هداف دورتموند .

150 مليون يورو من شنجهاي لضم أوباميانج

وقدم شنجهاي عرضاً خيالياً بقيمة 150 مليون يورو لبوروسيا دورتموند من أجل ضم أوباميانج خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
وعرض النادي الصيني حصول اللاعب على راتب سنوي يبلغ 41 مليون يورو بمعدل 800 ألف يورو أسبوعياً، ليصبح الأعلى أجراً في العالم .

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