عرض صيني خرافي لضم أوباميانج في الشتاء

أندية الصين تواصل عروضها الخيالية واصلت الاندية الصينية عروضها الخيالية للظفر بنجوم الكرة في الدوريات الأوروبية، حيث بات الجابوني أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني هو الهدف القادم لفريق شنجهاي الصيني .

فبعد عروضه الخيالية والظفر بخدمات البرازيلي أوسكار من تشيلسي والأرجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيور، جاء الدور على هداف دورتموند .

150 مليون يورو من شنجهاي لضم أوباميانج

وقدم شنجهاي عرضاً خيالياً بقيمة 150 مليون يورو لبوروسيا دورتموند من أجل ضم أوباميانج خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وعرض النادي الصيني حصول اللاعب على راتب سنوي يبلغ 41 مليون يورو بمعدل 800 ألف يورو أسبوعياً، ليصبح الأعلى أجراً في العالم .