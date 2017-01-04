مفاجأت نارية في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

زيدان يجري تغييرات بالجملة في تشكيلة الريال أمام إشبيلية

فجر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مفاجأت مدوية في تشكيلة الريال التي ستواجه نظيره إشبيلية بعد قليل في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا .

وشهدت التشكيلة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس الاساسي نافاس، بينما تواجد خاميس روديجيز وموراتا وبنزيما في خط الهجوم.

التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام إشبيلية

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كاسيا

خط الدفاع: ناتشو، كارفخال، فاران، مارسيلو

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: موراتا، أسنسيو، جيمس رودريجيز