التشكيل الرسمي لقمة توتنهام وتشيلسي

قمة نارية بين توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأربعاء قمة نارية وديربي لندني بين الغريمين توتنهام هوتسبير ونظيره تشيلسي في مباراة الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز .
تشكيلة قمة توتنهام وتشيلسي
وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام صاحب الأرض والجمهور عن التشكيل الرسمي لفريقهوالذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: داير، والكر، ألدرفيلد، فيرتونجين
خط الوسط: روز، ديلي آلي، وانياما ديمبيلي، إريكسن
خط الهجوم: كين
في حين كشف أنطونيو كونتي عن تشكيلة تشيلسي والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: أزبليكويتا، دافيد لويز، جاري كاهيل
خط الوسط: فيكتور موسيس، كانتي، ماتيتش، ألونسو
خط الهجوم: بيدرو، كوستا، هازارد
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