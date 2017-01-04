هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي في يناير ؟

مدرب الأهلي يكشف حقيقة رحيل الشناوي

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل محمد الشناوي حارس الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ونفى “سليمان” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت وجود أي نية لدى محمد الشناوي للرحيل أو تقديمه لأي طلبات لبيعه في الشتاء .

طارق سليمان ينفى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي

وأوضح مدرب حراس الأهلي أن الشناوي يتدرب بجدية مع الفريق إنتظاراً للحصول على الفرصة وحماية عرين الفريق .

وأضاف:” المنافسة قوية بين حراس المرمى في الفريق، حيث أن تلك المنافسة تصب في مصلحة الفريق “.