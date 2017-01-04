مرتضى منصور يفتح النار على مانويل جوزيه

مرتضى منصور يهاجم المدربين الأجانب

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على المدربين الأجانب الذين يأتون لمصر،واصفاً إياهم بالنصابين .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن المدربين الأجانب نصابين ويأتون لمصر للحصول على الدولارات وشرب الخمور في الفنادق الكبرى .

وقال “مرتضى” الناس اللي بتقولي اتعاقد مع مدرب أجنبي، احنا جربنا الأجانب وجميعم نصابين “.

مرتضى: مانويل جوزيه اللي علم المدربين الأجانب السكر وشرب الخمور

وأضاف:” المدرب الأجنبي ياتي لمصر ويطلب الإقامة باحد الفنادق الكبرى ويحصل على الدولارات ليسهر ويشرب الخمور مثل البرتغالي مانويل جوزيه اللي علمهم “.

وتابع :” أنا اتفقت مع جميع المرشحين الأجانب المعروضين علينا أن رواتبهم بالجنيه المصري لأن كلهم عاطلين والتدريب مش أزمة وأنا ممكن أشتغل مدرب “.