الأهلي يتعاقد مع أحمد حمودي في الشتاء في حالة واحدة

الأهلي يستقر على ضم حمودي في الشتاء بشرط

استقر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعاقد مع أحمد حمودي صانع ألعاب فريق الباطن السعودي، ولكن بشرط وحيد .

وأبلغت إدارة النادي الأهلي اللاعب أحمد حمودي نجم الباطن السعودي بأن التعاقد معه سيكون في حالة واحدة فقط وهي ضمه في صفقة إنتقال حر دون دفع أي تكاليف مالية .

الأهلي يطالب حمودي بفسخ عقده مع الباطن

وطلب مسئولو الأحمر من اللاعب تخليص نفسه مع الفريق السعودي وفسخ تعاقده معه من أجل ضمه خلال شهر يناير الجاري .

ويرتبط أحمد حمودي بعقد مع فريق الباطن بنتهي بنهاية الموسم الجاري .