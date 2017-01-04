حرب برتغالية على ضم نجم الأهلي في الشتاء

مدافع الأهلي يشعل الحرب بين قطبي البرتغال

أشعل الظهير الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصراع بين قطبي الكرة البرتغالية على ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ودخل ناديي سبورتينج لشبونة وبنفيكا البرتغاليين في سباق ناري للظفر بخدمات المدافع الأيسر للأهلي علي معلول خلال شهر يناير الجاري .

بنفيكا وسبورتينج لشبونة يراقبان علي معلول في أمم أفريقيا

وسيراقب قطبي الكرة البرتغالية نجم الأهلي خلال مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقررة في الجابون منتصف الشهر الحالي .

جدير بالذكر أن نادي الترجي التونسي يرغب هو الأخر بقوة في التعاقد مع علي معلول وضمه خلال انتقالات الشتاء .