أحمد الشيخ يعود للأهلي في يناير بشرط

مدرب المقاضة يضع شرطاً لعودة الشيخ للأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال شرطاً للموافقة على قطع إعارة أحمد الشيخ وعودته للنادي الأهلي في يناير المقبل .

وإشترط إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الحصول على خدمات محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

جدو الصغير مفتاح الأهلي لإستعادة أحمد الشيخ

ويرغب مدرب الفريق الفيومي في استعارة جدو الصغيرة لثقته الكبيرة في قدراته الفنية والبدنية وقدرته على تعويض رحيل أحمد الشيخ هداف الفريق .

وكان الأهلي قد تلقى عدة عروض من أندية الدوري المحلي للتعاقد مع محمد ناجي جدو أبرزها من بتروجيت وإنبي وسموحة .