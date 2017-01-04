باسم علي يفشل في السفر للسعودية

باسم علي يفشل في السفر للعمرة

فشل اللاعب باسم علي ظهير النادي الأهلي في الحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

وكان باسم علي قد خطط للسفر إلى السعودية من أجل أداء مناسك العمرة بصحبة أسرته، ولكنه فشل في الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة.

وحصل باسم علي على إذن من الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، حيث أدى هذا الأذن لعدم أداءه للبرنامج التأهيلي الذي وضع له.

ويعاني باسم علي من إصابة في الركبة مما تسبب في غيابه عن مواجهة الأهلي أمام الزمالك في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.