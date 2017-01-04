تعرف على التشكيل النهائي للجهاز الفني للزمالك

الزمالك يجدد الثقة في محمد حلمي

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الجدل الدائر حول رحيل محمد حلمي المدير الفني عن تدريب الفريق .

وجدد مجلس الزمالك الثقة في محمد حلمي، حيث وافقت الإدارة على استمراره وتلبية كافة طلباته بشأن التعديلات في الجهاز الفني .

التشكيل الرسمي للجهاز الفني في الزمالك

وأصبح التشكيل الجديد للفارس الأبيض يتكون من، محمد حلمي مديراً فنياً وخالد جلال مدرب عام ومحمد صبري مدرب مساعد واحمد عبد المقصود محلل أداء وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى وإسماعيل يوسف مدير كرة وحمادة أنور مدير إداري .

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن اقتراب محمد حلمي من الرحيل عن الزمالك والتعاقد مع مدير فني أجنبي .