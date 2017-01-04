رسمياً.. شركة الإتصالات تدين مرتضى منصور في واقعة أحمد حسن

تأكد تلقي أحمد حسن لتهديدات من مرتضى منصور

تلقت نيابة الدقي تقريراً رسمياً من شركة الإتصالات أكدت خلاله على أن التهديدات التي تلقاها أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق كانت من هاتف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأكد التقرير الذي تلقته نيابة الدقي صباح اليوم الأربعاء على أن التهديدات التي تلقاها حسن كانت من هاتف يخص مرتضى منصور.

وطلبت النيابة رفع الحصانة من مرتضى منصور بصورة رسمية من أجل بداية التحقيق معه في التهديدات التي تلقاها قائد مصر السابق.

وكان أحمد حسن قد تلقى تهديدات عبر هاتفه المحمول من رقم مجهول، ولكنه قام بشكوى مرتضى منصور وهو ما تأكد بصورة رسمية صباح الأربعاء.