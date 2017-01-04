بالفيديو.. معلول يقود تونس للفوز على منافس مصر وديا

تونس تهزم أوغندا ودياً

حقق المنتخب التونسي فوزاً على حساب أوغندا بهدفين دون رد في لقاء ودي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وألتقى فريقي تونس وأوغندا ودياً في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وشارك علي معلول ظهير الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس، حيث خاض المباراة كاملة وساهم في تشكيل خطورة على دفاع اوغندا.

وجاء هدفي تونس على طريق حمزة لحمر في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ثم محمد اليعقوبي في الدقيقة 47 من اللقاء.

ونجح معلول في صناعة الهدف الثاني لتونس بعدما أرسل كرة عرضية لليعقوبي الذي حولها برأسه داخل الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي في كأس أمم أفريقيا، بعد أن يلتقي مع تونس ودياً يوم الأحد القادم بالقاهرة.