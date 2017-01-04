مرتضى منصور يعلن كيفية حصوله على أموال صفقات الزمالك

مرتضى يوضح طريقة الحصول على أموال صفقات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الطريقة التي ينجح عن طريقها في تدبير الأموال التي يبرم بها صفقات الفريق.

وأشار مرتضى في تصريحات إذاعية إلى أن بيع الثلاثي عمر جابر ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد المنعم “كهربا” كان له عامل السحر في إبرام الصفقات.

وأضاف رئيس الزمالك أن بيع الثلاثي أدى إلى وجود أموال طائلة لتطوير النادي مما أدى بدوره إلى زيادة عدد الاشتراكات من قبل الأعضاء.

واختتم مرتضى حديثه بالتأكيد على أن زيادة الأشتراكات أدى إلى توفير الكثير من الأموال للزمالك، وهو ما صب في خزينة النادي لإبرام الكثير من الصفقات.