حلمي يختار الجهاز الفني الجديد للزمالك

حلمي يستقر على جهازه المعاون في الزمالك

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة، بعد أن قرر إجراء عدد من التعديلات على قوام الفريق.

وقرر حلني الاستعناء بنبيل محمود وخالد جلال في منصب المدرب العام للفريق، مع الإبقاء على أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق.

وقرر حلمي الاستعانة بمحمد صبري في منصب المدرب المساعد، على أن يستمر أيمن طاهر في منصبه كمدرب حراس المرمى.

ويستعين حلمي بحمادة أنور مديرا إداريا والدكتور مصطفى المنيري رئيسا للجهاز الطبي للفريق وإسماعيل يوسف مديرا للكرة.

وحضر المدير الفني للفريق إلى النادي للاجتماع بالإدارة واخطارهم بتشكيل الجهاز المعاون له.