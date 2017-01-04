مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك أمام الاهلي

مرتضى: محمد إبراهيم كان خايف على رجله

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الأسباب التي أدت إلى هزيمة فريقه خلال المواجهة التي جمعته بالأهلي في القمة المصرية الاخيرة.

وأشار مرتضى في تصريحات إذاعية إلى أن الثنائي أيمن حفني وباسم مرسي خاضا المباراة وهما مصابان، مما تسبب في الهزيمة.

وشدد مرتضى على أن محمد إبراهيم كان عائداً من الإصابة لتوه، مما أدى إلى خوفه من تجددها أثناء تواجده داخل الملعب.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أن إيقاف أسامه إبراهيم لاعب فريقه كان سبباً من ضمن الأسباب التي أدت إلى الهزيمة.