اتحاد الكرة يوافق على مواجهة مصر لنجوم العالم بقيادة نجم البرازيل

اتحاد الكرة يوافق على مواجهة بين مصر ومنتخب كارلوس

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة مبدئية على خوض لقاء ودي يجمع الفراعنة بمنتخب نجوم العالم بقيادة روبيرتو كاروس نجم البرازيل الأسبق.

ويستعد منتخب مصر حالياً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب غانا وأوغندا ومالي.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً من أحد شركات التسويق من أجل خوض مباراة ودية أمام فريق العالم بقيادة روبيرتو كارلوس، حيث تم الموافقة المبدئية عليه.

وينتظر اتحاد الكرة الحصول على موافقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من أجل حسم الأمر بصورة نهائية.