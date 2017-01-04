معروف يوسف يفرض شروطه على الزمالك

معروف يضع شرطين للتجديد للزمالك

وضع النيجيري معروف يوسف لاعب خط وسط نادي الزمالك شرطين للموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وشدد معروف على رغبته في المساواة مع الثنائي الأفريقي بالزمالك ستانلي أوهاويتشي وإمانويل مايوكا من أجل الموافقة على التجديد.

كما طالب معروف بضرورة الحصول على راتبه بالدولار الأمريكي وليس بالجنية المصري من أجل الموافقة على تمديد التعاقد مع فريقه في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد معروف مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري مما يجعله يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.