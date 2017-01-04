مفاجأة.. هل يرحل كوبر عن مصر قريباً؟

عرض مفاجيء لهكيتور كوبر

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية على تلقى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لعرضاً من نادي هال سيتي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن عاصم علام رئيس نادي هال سيتي أجرى إتصالاً بهيكتور كوبر من أجل عرض تولي مهمة تدريب الفريق عليه في الفترة المقبلة.

وأضافت بأن المدير الفني الأرجنتيني سبق له وأن تلقى عروضاً من أندية إنجليزية أخرى رغبت في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي هال سيتي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما نجح فريق سوانزي سيتي في تحقيق الفوز خلال مباراة الأمس بالبريميرليج.

ويستعد كوبر في الفترة الحالية لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 مع منتخب مصر، والتي تنطلق منتصف يناير الجاري في الجابون.